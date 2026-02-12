Поджигатели вертолета в Остафьево обжаловали приговор

РИА: Суд проверит законность приговора для поджигателей вертолета в Остафьево

В апелляционный военный суд поступили жалобы на приговор пятерых поджигателей вертолета в столичном аэропорту Остафьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, которые имеются в распоряжении агентства.

В ближайшее время суд проверит законность их приговора. Дело уже передано судье, дата рассмотрения жалоб пока не назначена.

Как установил 2-й Западный окружной военный суд, поджигатели действовали по указанию украинской разведки. Станислав Хамидулин, Данила Ямсков, Никита Булгаков, Роман Яковец и Анастасия Мочалина (все пятеро внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) получили от украинского куратора 10 тысяч рублей в криптовалюте и взяли микрозаем для совершения преступления. На эти деньги они арендовали квартиру, в которой прятались после теракта, купили горючее, кусачки и лимонад в бутылках для изготовления зажигательного устройства, а также оплатили такси.

Ущерб от их преступления составил не менее 700 миллионов рублей. В апреле 2025 года злоумышленников приговорили к срокам от 12,5 до 18 лет лишения свободы.

