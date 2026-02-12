Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:07, 12 февраля 2026Силовые структуры

Поджигатели вертолета в Остафьево обжаловали приговор

РИА: Суд проверит законность приговора для поджигателей вертолета в Остафьево
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В апелляционный военный суд поступили жалобы на приговор пятерых поджигателей вертолета в столичном аэропорту Остафьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, которые имеются в распоряжении агентства.

В ближайшее время суд проверит законность их приговора. Дело уже передано судье, дата рассмотрения жалоб пока не назначена.

Как установил 2-й Западный окружной военный суд, поджигатели действовали по указанию украинской разведки. Станислав Хамидулин, Данила Ямсков, Никита Булгаков, Роман Яковец и Анастасия Мочалина (все пятеро внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) получили от украинского куратора 10 тысяч рублей в криптовалюте и взяли микрозаем для совершения преступления. На эти деньги они арендовали квартиру, в которой прятались после теракта, купили горючее, кусачки и лимонад в бутылках для изготовления зажигательного устройства, а также оплатили такси.

Ущерб от их преступления составил не менее 700 миллионов рублей. В апреле 2025 года злоумышленников приговорили к срокам от 12,5 до 18 лет лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я люблю Россию. Но не сейчас». Бывший тренер сборной выступил резко против участия российских спортсменов в Олимпиаде

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице

    Выдача кредитных карт в России обрушилась

    В находящемся за 2 тысячи километров от границы с Украиной регионе объявили опасность БПЛА

    Российские военные уничтожили набитый дронами грузовик ВСУ

    Дочь популярной телеведущей обнажила ягодицы для журнала

    Поджигатели вертолета в Остафьево обжаловали приговор

    Российский «Панцирь-МЕ» применили против БЭКов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok