04:00, 12 февраля 2026Ценности

Популярная певица снялась для журнала в прозрачном платье

Испанская певица Розалия в откровенном виде снялась для журнала Vogue
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Изображение: обложка журнала Vogue

Популярная испанская певица и автор песен Розалия Вила Тобелья, более известная как Розалия, снялась в откровенном виде для журнала Vogue. Материал появился на сайте издания.

Так, на одном из кадров 33-летняя исполнительница предстала в прозрачном белом платье с драпировкой французского бренда Jacquemus. В то же время она примерила боди с глубоким декольте и кружевную фату до пола.

Кроме того, звезду запечатлели в бра-топе и макси-юбке верхом на лошади. Актором снимков выступил британский фотограф Аласдер Маклеллан.

В ноябре Розалия прикрыла голую грудь пером на фото.

