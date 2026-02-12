Постпред Великобритании в НАТО оказался в центре скандала из-за молодой любовницы

Times: Постпред Великобритании в НАТО поселил любовницу в резиденции в Брюсселе

Постоянный представитель Великобритании в НАТО Ангус Лэпсли оказался в центре скандала, поселив свою помощницу, с которой состоял в романтических отношениях, в официальной резиденции в Брюсселе. Об этом передает газета The Times со ссылкой на источники.

«Постпред Великобритании в НАТО спровоцировал дипломатический скандал, переведя свою итальянскую подругу, которая почти вдвое моложе его, в свою официальную резиденцию в Брюсселе», — говорится в материале.

По данным издания, 55-летний Лэпсли начал отношения со своей помощницей, которой около тридцати лет. Имя любовницы постпреда Великобритании в НАТО не разглашается.

Сообщается, что связь британского политика с помощницей была «мнимым секретом» в Брюсселе. «Они не пытались скрыть свои отношения. Ангус использовал резиденцию как свою собственную, а женщина приезжала туда на Рождество и летние приемы», — рассказал источник газеты.

