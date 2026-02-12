Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:25, 12 февраля 2026Из жизни

Постпред Великобритании в НАТО оказался в центре скандала из-за молодой любовницы

Times: Постпред Великобритании в НАТО поселил любовницу в резиденции в Брюсселе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gints Ivuskans / DeFodi Images via Getty Images

Постоянный представитель Великобритании в НАТО Ангус Лэпсли оказался в центре скандала, поселив свою помощницу, с которой состоял в романтических отношениях, в официальной резиденции в Брюсселе. Об этом передает газета The Times со ссылкой на источники.

«Постпред Великобритании в НАТО спровоцировал дипломатический скандал, переведя свою итальянскую подругу, которая почти вдвое моложе его, в свою официальную резиденцию в Брюсселе», — говорится в материале.

По данным издания, 55-летний Лэпсли начал отношения со своей помощницей, которой около тридцати лет. Имя любовницы постпреда Великобритании в НАТО не разглашается.

Сообщается, что связь британского политика с помощницей была «мнимым секретом» в Брюсселе. «Они не пытались скрыть свои отношения. Ангус использовал резиденцию как свою собственную, а женщина приезжала туда на Рождество и летние приемы», — рассказал источник газеты.

Ранее стало известно, что бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт проводит время в обществе 27-летней модели Глории-Софи Буркандт. Сообщается, что девушка на 43 года младше миллиардера, который, в свою очередь, на 21 год старше ее отца — немецкого политика Маркуса Зедера, много лет занимающего пост премьер-министра Баварии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор сообщил об ударе «Кинжалов» по авиазаводу с истребителями F-16 и Mirage

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    В Кремле раскрыли позицию Путина по встрече с Зеленским

    Доходы России от нефтеэкспорта рухнули

    Павла Деревянко ужаснули неплательщики алиментов

    Двое взрослых и двое детей стали жертвами пожара в российском регионе

    Раймонд Паулс пожаловался на самочувствие после инфаркта

    Ввоз машин из Южной Кореи в Россию рухнул

    В аэропорт пришло письмо с темой «священный джихад» и угрозой взрыва при посадке самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok