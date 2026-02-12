Появились подробности отражения атаки новейших украинских ракет на Россию

Звинчук: Ракеты «Фламинго» выпустили с направления Днепропетровской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили новейшие ракеты «Фламинго» с направления Днепропетровской области. Эти и другие подробности об отражении атаки сообщил российский военный блогер Михаил Звинчук в своем Telegram-канале.

«Шесть ракет было выпущено с направления Днепропетровской области в сторону села Колтубань», — написал он.

По его словам, одну систему противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще над Ростовской областью, а оставшиеся пять уничтожили над территорией Волгоградской области.

12 февраля Минобороны России впервые опубликовало сообщение об атаке ВСУ ракетами Фламинго. При этом, по данным ведомства, системы ПВО перехватили пять ракет.

Отмечается, что крылатые ракеты «Фламинго» — одна из наиболее современных украинских разработок. Оружие было официально представлено летом 2025 года. «Фламинго» была анонсирована как новейшая украинская ракета, чья задача — бить вглубь России.