Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:44, 12 февраля 2026Россия

Появились подробности отражения атаки новейших украинских ракет на Россию

Звинчук: Ракеты «Фламинго» выпустили с направления Днепропетровской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили новейшие ракеты «Фламинго» с направления Днепропетровской области. Эти и другие подробности об отражении атаки сообщил российский военный блогер Михаил Звинчук в своем Telegram-канале.

«Шесть ракет было выпущено с направления Днепропетровской области в сторону села Колтубань», — написал он.

По его словам, одну систему противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще над Ростовской областью, а оставшиеся пять уничтожили над территорией Волгоградской области.

12 февраля Минобороны России впервые опубликовало сообщение об атаке ВСУ ракетами Фламинго. При этом, по данным ведомства, системы ПВО перехватили пять ракет.

Отмечается, что крылатые ракеты «Фламинго» — одна из наиболее современных украинских разработок. Оружие было официально представлено летом 2025 года. «Фламинго» была анонсирована как новейшая украинская ракета, чья задача — бить вглубь России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России опять меняют утильсбор. Что это означает и подорожают ли машины снова?

    В России наметилась крупная проблема

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    Юрий Лоза отказался праздновать День святого Валентина

    Предсказано масштабное исчезновение животных из-за катастрофы

    В деле о растрате 885 миллионов рублей меценатом Севериловым раскрыты еще три фигуранта

    Известный стилист отказался комментировать уход с Первого канала

    Появились подробности отражения атаки новейших украинских ракет на Россию

    Зеленский наградил орденом дисквалифицированного МОК скелетониста Гераскевича

    В России вспомнили о предшественниках современных боевых роботов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok