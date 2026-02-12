Появилось видео с поставленного порнозвездой Бонни Блю рекорда мира по незащищенному сексу

В сети появились видео из очереди, в которой стояли сотни мужчин, желавших занять сексом с порнозвездой Бонни Блю. Об этом сообщает издание The Tab.

Акция прошла 7 февраля в лондонском особняке британского миллионера Эдварда Дейвенпорта. Как утверждает Бонни Блю, в результате ей удалось переспать с 400 мужчинами и поставить рекорд мира по количеству незащищенного секса за 24 часа.

На кадрах, разошедшихся в TikTok, видно длинную вереницу мужчин в синих балаклавах и пуховиках, затем участники поднимаются по деревянной лестнице с красной бархатной отделкой. На других записях можно разглядеть саму Бонни Блю. Мужчины, собравшиеся возле нее, фотографируются и снимают видео. Организаторы снабжали ожидающих своей очереди прохладительными напитками.

По словам порнозвезды, цель в данном случае была не в количестве, а в продолжительности. Мужчин было меньше, чем год назад, однако она смогла уделить больше времени каждому из них.

В прошлом Бонни Блю утверждала, что способна завести ребенка только посредством экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Забеременеть другим способом ей, по утверждению врачей, не удастся.