Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:01, 12 февраля 2026Из жизни

Появилось видео с поставленного порнозвездой Бонни Блю рекорда мира по незащищенному сексу

Олег Парамонов
Олег Парамонов

В сети появились видео из очереди, в которой стояли сотни мужчин, желавших занять сексом с порнозвездой Бонни Блю. Об этом сообщает издание The Tab.

Акция прошла 7 февраля в лондонском особняке британского миллионера Эдварда Дейвенпорта. Как утверждает Бонни Блю, в результате ей удалось переспать с 400 мужчинами и поставить рекорд мира по количеству незащищенного секса за 24 часа.

На кадрах, разошедшихся в TikTok, видно длинную вереницу мужчин в синих балаклавах и пуховиках, затем участники поднимаются по деревянной лестнице с красной бархатной отделкой. На других записях можно разглядеть саму Бонни Блю. Мужчины, собравшиеся возле нее, фотографируются и снимают видео. Организаторы снабжали ожидающих своей очереди прохладительными напитками.

Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019

По словам порнозвезды, цель в данном случае была не в количестве, а в продолжительности. Мужчин было меньше, чем год назад, однако она смогла уделить больше времени каждому из них.

В прошлом Бонни Блю утверждала, что способна завести ребенка только посредством экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Забеременеть другим способом ей, по утверждению врачей, не удастся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США сообщили о своем решении по выводу войск из Европы

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    Формулировку о понижении статуса русского языка в новой Конституции Казахстана утвердили

    Китай резко осудил Тайвань за «льстивые» похвалы в адрес премьера Японии

    Россиянам назвали среднюю цену телевизора

    В Турции заявили о готовности США и Ирана к компромиссам по ядерной сделке

    МОК запретил еще одному украинскому спортсмену носить шлем на Олимпиаде

    Мужчина столкнулся с неожиданной проблемой из-за частого анального секса с женой

    Орбан пошутил про украинцев в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok