Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:28, 12 февраля 2026Мир

Предсказан ответ России на размещение американских ракет в Германии

Пятибратов: В случае размещения ракет США в ФРГ Россия ответит зеркально
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Диалог России и США по вопросу размещения ракет в ФРГ неизбежен — это угроза для Москвы, и ответ будет зеркальным. Об этом Новостям Mail заявил доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

«Вряд ли ракеты нужны Германии, чтобы бороться с Францией. Речь идет о продолжении немецкой милитаризации при поддержке Соединенных Штатов», — заметил он. При этом Россия оставляет за собой право на зеркальный ответ — будь то размещение ударных систем в непосредственной близости от территории США или наращивание военного потенциала вблизи границ стран-союзниц Вашингтона.

Специалист добавил, что Москва также может поставлять другим государствам серьезное оружие, аналогов которому нет. В частности, это «Орешник», который установлен в Белоруссии.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко рассказал об ответе на размещение в Германии американских дальнобойных ракет. По его словам, Москва создаст контрсиловой потенциал, если Запад пойдет по пути создания силового потенциала против России. Дипломат при этом добавил, что Россия готова обсуждать вопрос о ракетах с США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинского скелетониста сняли с Олимпиады из-за скандального шлема. Зеленский возмущен

    Раскрыты главные способы кибератак на россиян в 2026 году

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Появились данные о готовившем подрыв отдела полиции в российском регионе

    В России подешевели социально значимые продукты

    Туфли-«перчатки» назвали трендом весны

    Назван тип примененной ВСУ для удара по Волгоградской области ракеты

    Задержаны топ-менеджеры одной из крупнейших логистических компаний в России

    Снегоуборочный трактор ковшом пробил голову россиянке

    На Украине последствия возможного удара «Орешником» описали словами «всем крышка»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok