В МИД рассказали об ответе на размещение в Германии американских дальнобойных ракет

Грушко: РФ создаст контрсиловой потенциал в случае размещения ракет США в ФРГ

Замглавы МИД России Александр Грушко в интервью «Известиям» рассказал об ответе на размещение в Германии американских дальнобойных ракет.

По его словам, Москва создаст контрсиловой потенциал, если Запад пойдет по пути создания силового потенциала против России.

«И вместо баланса военной сдержанности, разумного, учитывающего национальные интересы и безопасность всех сторон, будет баланс угроз и контругроз», — подчеркнул дипломат.

Грушко добавил, что Россия готова обсуждать вопрос о ракетах с США. Он напомнил, что после выхода Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Москва объявила о моратории на размещение таких систем до тех пор, пока американские аналогичные вооружения не будут размещаться в Европе.

Ранее замглавы МИД заявил, что гарантии безопасности России должны стать ключевым элементом сделки по Украине. Без этого, по его словам, никакой мирный договор невозможен.

