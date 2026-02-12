Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

08:10, 12 февраля 2026Силовые структуры

Присяжные огласили вердикт экс-лидеру азербайджанской диаспоры Екатеринбурга

Экс-лидера азербайджанской диаспоры Шыхлински признали виновным в покушении
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Екатеринбурге присяжные заседатели вынесли вердикт бывшему лидеру азербайджанской диаспоры Шахину Шыхлински. Об этом стало известно E1.

Шыхлински посчитали причастным к покушению на Фехруза Ширинова в 2010 году и не заслуживающим снисхождения. Вместе с ним были задержаны братья Сафаровы – их также признали виновными по всем обвинениям. В ближайшее время судья вынесет приговор на основании вердикта присяжных.

О задержании экс-лидера азербайджанской диаспоры Екатеринбурга стало известно летом 2025 года. Следствие полагало, что он причастен к покушению на Ширинова, а также к организации расправы над торговцем Икрамом Пашаевым в 2001 году. Вместе с Шыхлински задержали пятерых братьев Сафаровых — Акифа, Аяза, Бакира, Камала и Мазахира. Их обвинили в покушениях на соотечественников и расправах над ними.

Ранее Ширинов, который выжил после покушения, потребовал с экс-лидера азербайджанской диаспоры 22 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

