С экс-лидера азербайджанской диаспоры Екатеринбурга потребовали компенсацию

Экс-глава азербайджанской диаспоры Урала Шыхлински получил иск на 22 млн рублей

С бывшего лидера азербайджанской диаспоры Екатеринбурга и всей Свердловской области Шахина Шыхлински потребовали 22 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, многомиллионный иск к Шыхлински предъявил Фехруз Ширинов из Екатеринбурга. Он обвинил экс-главу азербайджанской диаспоры Урала и братьев Сафаровых в покушении, которое произошло в 2010 году. Во время покушения у киллера заклинило пистолет, что помогло Ширинову выжить.

О задержании Шыхлински стало известно летом 2025 года. Вместе с ним поймали пятерых братьев Сафаровых — Акифа, Аяза, Бакира, Камала и Мазахира.

По версии следствия, экс-лидер азербайджанской диаспоры Екатеринбурга причастен к покушению на Фехруза Ширинова, а также к организации расправы над торговцем Икрамом Пашаевым в 2001 году. Братьев Сафаровых обвиняют в покушениях на соотечественников и расправах над ними. Сейчас все они находятся в местном СИЗО-1.

