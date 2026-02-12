Работа на иностранную службу привела россиянина в колонию

В Крыму осудили мужчину за подготовку теракта

В Крыму осудили мужчину за подготовку теракта. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 45-летний житель Симферопольского района через один из мессенджеров начал сотрудничать со Службой безопасности Украины. По указанию куратора он собирался извлечь из тайника компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ) со взрывчатым веществом массой более килограмма. После этого устройство должно было быть использовано в террористической деятельности.

Верховный суд Крыма приговорил его к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей.

