Экономика
20:58, 12 февраля 2026Экономика

Раскрыта опасность снега для людей

Врач Врублевский: Снег содержит вирусы, паразиты и токсичные для людей вещества
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Снег с улицы нельзя есть, в нем могут содержаться вирусы, паразиты и токсичные вещества из окружающей среды. Опасность этого вида осадков для людей раскрыл врач-терапевт, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Александр Врублевский, его слова передает KP.RU.

Специалист отметил, что низкая температура замедляет размножение инфекционных агентов, но это не делает снег безвредным. По словам Врублевского, в сугробах могут быть вирусы, бактерии, а также паразиты из помета птиц и испражнений животных.

К тому же у некоторых людей иммунитет на холоде снижается, поэтому употребление снега будет особенно рискованным. «Это может привести к обострению ряда хронических заболеваний, например, хронического тонзиллита», — пояснил врач.

Ранее россиянам рассказали, что не стоит верить ощущению более чистого воздуха в морозную погоду. На самом деле качество атмосферы зимой в городах, наоборот, ухудшается. Воздух становится более плотным и все вредные вещества дольше в нем задерживаются, объяснили эксперты.

