Россия
12:16, 12 февраля 2026Россия

Раскрыты подробности об ударах российских войск по Украине

Минобороны: ВС России ударили по военному аэродрому на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российские войска ударили по военному аэродрому на Украине. Подробности об атаках журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома», — говорится в сообщении.

Помимо того, удары пришлись по объектам транспортной инфраструктуры, которые использовали в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временного размещения украинских войск и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь с 11 на 12 февраля.

