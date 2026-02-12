Оценены риски завоза в Россию передающейся от лошадей к людям инфекции

Роспотребнадзор сообщил, что рисков завоза парапоксвируса в Россию нет

В Швеции обнаружили случаи заболевания лошадей «неизвестным» вирусом, рисков завоза его в Россию на данный момент нет. Роспотребнадзор в комментарии, поступившем в распоряжение «Ленты.ру», рассказал подробности о найденной инфекции.

«По имеющимся данным в Швеции зарегистрированы два случая заражения лошадей парапоксвирусом — возбудителем кожной инфекции, ранее не фиксировавшейся в этой стране. У животных заболевание проявлялось в виде появления пузырьков и язв на коже конечностей», — говорится в сообщении.

Впервые парапоксвирус обнаружили у лошади в Финляндии в 2013 году. Затем в 2021-2022 годах выявлялись отдельные случаи у лошадей и людей, тесно контактировавших с зараженными животными. При этом у людей болезнь протекала в легкой форме.

На территории России инфекция не обнаружена, риски завоза в страну минимальны, добавили в ведомстве.

