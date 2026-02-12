Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
11:51, 12 февраля 2026Россия

Россиян предупредили об опасности из-за использования общей посуды в офисах

Майя Назарова

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Россиян предупредили об опасности из-за использования общей посуды в офисах. Врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «Абзацем» отметил, что таким образом можно заразиться туберкулезом.

Специалист пояснил, что зачастую тарелки и столовые приборы в офисах негигиеничны. «Общая посуда в офисах — это потенциальные риски переноса заболеваний кишечных и вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным, фекально-оральным и бытовым путем. Это могут быть пищевые токсикоинфекции или туберкулез, гепатит А и другие», — указал медик.

Кондрахин призвал использовать посудомоечную машину для общей посуды, поскольку температура в ней способна уничтожить инфекции. Он рекомендовал брать свои приборы и тщательно следить за их чистотой, чтобы снизить риск заболеваний.

До этого стало известно, что повар с туберкулезом кормил учеников школы №575 в Санкт-Петербурге.

