Кондрахин: Есть риск заразиться туберкулезом из-за использования посуды в офисах

Россиян предупредили об опасности из-за использования общей посуды в офисах. Врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «Абзацем» отметил, что таким образом можно заразиться туберкулезом.

Специалист пояснил, что зачастую тарелки и столовые приборы в офисах негигиеничны. «Общая посуда в офисах — это потенциальные риски переноса заболеваний кишечных и вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным, фекально-оральным и бытовым путем. Это могут быть пищевые токсикоинфекции или туберкулез, гепатит А и другие», — указал медик.

Кондрахин призвал использовать посудомоечную машину для общей посуды, поскольку температура в ней способна уничтожить инфекции. Он рекомендовал брать свои приборы и тщательно следить за их чистотой, чтобы снизить риск заболеваний.

До этого стало известно, что повар с туберкулезом кормил учеников школы №575 в Санкт-Петербурге.