Россиянам раскрыли способы сделать чай полезнее

Врач Кривченков призвал добавлять в чай розмарин для защиты от деменции

Врач-диетолог Олег Кривченков и врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» способы сделать чай полезнее. Выпуск с советом специалистов доступен на платформе «Смотрим».

В частности, Кривченков посоветовал добавлять в зеленый чай розмарин. По его словам, в Японии проводилось исследование, которое показало, что у людей старше 65 лет, употреблявших до пяти чашек напитка в день, возрастные изменения мозга, в том числе деменция, были менее выражены. Агапкин объяснил, что в зеленом чае содержится аминокислота, защищающая нервные клетки от разрушения, а розмарин усиливает ее действие.

Кривченков добавил, что в чай полезно добавлять шиповник и яблочную кожуру. По словам диетолога, в 30 граммах ягод содержится суточная норма витамина C, защищающего от сезонных болезней. А в кожуре яблока есть антиоксидант, защищающий клетки от разрушения, уточнил Агапкин. Кроме того, специалисты призвали заваривать чай каркаде и добавлять в него имбирь.

Ранее Кривченков назвал продукт, защищающий от бессонницы и запоров. По словам диетолога, такими свойствами обладает киви.