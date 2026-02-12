Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:37, 12 февраля 2026Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли способы сделать чай полезнее

Врач Кривченков призвал добавлять в чай розмарин для защиты от деменции
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Врач-диетолог Олег Кривченков и врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» способы сделать чай полезнее. Выпуск с советом специалистов доступен на платформе «Смотрим».

В частности, Кривченков посоветовал добавлять в зеленый чай розмарин. По его словам, в Японии проводилось исследование, которое показало, что у людей старше 65 лет, употреблявших до пяти чашек напитка в день, возрастные изменения мозга, в том числе деменция, были менее выражены. Агапкин объяснил, что в зеленом чае содержится аминокислота, защищающая нервные клетки от разрушения, а розмарин усиливает ее действие.

Кривченков добавил, что в чай полезно добавлять шиповник и яблочную кожуру. По словам диетолога, в 30 граммах ягод содержится суточная норма витамина C, защищающего от сезонных болезней. А в кожуре яблока есть антиоксидант, защищающий клетки от разрушения, уточнил Агапкин. Кроме того, специалисты призвали заваривать чай каркаде и добавлять в него имбирь.

Ранее Кривченков назвал продукт, защищающий от бессонницы и запоров. По словам диетолога, такими свойствами обладает киви.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они достают до наших тылов». Минобороны впервые заявило о перехвате украинских крылатых ракет «Фламинго»

    В России наметилась крупная проблема

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    Меладзе оценил внешность жены с увеличенными губами фразой «какая-то хрюшка»

    В России заявили о возможных испытаниях «Орешника-2»

    Россиянам раскрыли способы сделать чай полезнее

    Главный оппонент Орбана обвинил его в шантаже интимным видео

    Психотерапевт прокомментировала публичное признание в измене норвежского биатлониста

    Россияне скупили старые iPhone

    Катя Лель указала на низкие частоты хейтеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok