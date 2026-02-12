Россияне нашли дочь без сознания после просмотра роликов в TikTok

Жители Подмосковья нашли дочь без сознания с телефоном на груди в ванне

Жители Подмосковья нашли 14-летнюю дочь без сознания после просмотра роликов в TikTok в ванне. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным российского издания, школьница лежала в ванне, держа в руках смартфон. Когда гаджет стал разряжаться, подросток подключила его к пауэрбанку. Вода попала на провод, ее ударило током.

Родители прибежали в комнату на крик. Они увидели, что дочери стало плохо и вызвали бригаду медиков. Школьницу отвезли в центр имени Рошаля в состоянии средней тяжести. Врачи зафиксировали у нее внезапную потерю сознания с утратой тонуса мышц и снижение кровоснабжения мозга. Амнезия пролилась у нее около 15 минут.

Сейчас учащуюся уже выписали домой.

Ранее сообщалось, что в Перми 11-летняя девочка попала в больницу после удара током от опоры подъезда.