Россияне решили бросить квартиры

ТСТН: 33 % россиян хотят продать квартиру ради переезда в дом

Около 33 процентов россиян готовы продать свою квартиру, чтобы купить частный дом. Об этом говорится в опросе ТСТН, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным компании, 20 процентов респондентов планируют переезд из квартиры в дом в 2026 году, еще 10 процентов рассчитывают начать строительство дома. Сильнее всего россиян привлекает в домах отсутствие соседей (38 процентов голосов), большая площадь (26 процентов), тишина (23 процента) и более простое содержание домашних животных (13 процентов).

Те, кто не собираются переезжать за город, не хотят делать это из-за удаленности участков от центра города (43 процента), дорогой ипотеки (40 процентов) и недостатка знаний о строительстве домов (16 процентов).

Ранее сообщалось, что в 2026 году россияне стали осторожнее подходить к ремонту и покупке жилья. Около 55 процентов участников опроса заявили, что не планируют решать жилищный вопрос в ближайшее время.