Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:27, 12 февраля 2026Экономика

Россияне решили бросить квартиры

ТСТН: 33 % россиян хотят продать квартиру ради переезда в дом
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Около 33 процентов россиян готовы продать свою квартиру, чтобы купить частный дом. Об этом говорится в опросе ТСТН, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным компании, 20 процентов респондентов планируют переезд из квартиры в дом в 2026 году, еще 10 процентов рассчитывают начать строительство дома. Сильнее всего россиян привлекает в домах отсутствие соседей (38 процентов голосов), большая площадь (26 процентов), тишина (23 процента) и более простое содержание домашних животных (13 процентов).

Те, кто не собираются переезжать за город, не хотят делать это из-за удаленности участков от центра города (43 процента), дорогой ипотеки (40 процентов) и недостатка знаний о строительстве домов (16 процентов).

Ранее сообщалось, что в 2026 году россияне стали осторожнее подходить к ремонту и покупке жилья. Около 55 процентов участников опроса заявили, что не планируют решать жилищный вопрос в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинского скелетониста сняли с Олимпиады из-за скандального шлема. Зеленский возмущен

    Раскрыты главные способы кибератак на россиян в 2026 году

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Внешний долг России вырос

    В Госдуме словами «похоже на заказ» отреагировали на заявление Пихлера

    В Венесуэле поставили точку в вопросе виновности Мадуро

    Названы причины чувствительности к перемене погоды

    Voyah рассказал о новинках для России в 2026

    Назван способ снизить риск развития болезни Альцгеймера

    Россияне решили бросить квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok