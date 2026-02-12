Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:46, 12 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин дважды за ночь совершил одно и то же преступление и попался

В Северной Осетии полиция задержала мужчину, угнавшего 2 машины
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Северной Осетии полиция задержала 29-летнего жителя Беслана, подозреваемого в угоне двух автомобилей за ночь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Министерстве внутренних дел по Республике Северная Осетия — Алания.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ведомстве рассказали, что мужчина выпил, обнаружил во дворе дома ВАЗ-2104 с ключами в замке зажигания и уехал в сторону Беслана. На объездной дороге автомобиль сломался. Проезжавший мимо водитель «Лады» вызвался помочь и отбуксировал машину до автовокзала.

Около автовокзала угонщик хитростью завладел вторым авто: предложил буксировщику поменяться местами, после чего оборвал трос и скрылся. Через некоторое время беглец стал участником ДТП — он зацепил иномарку. Никто не пострадал. Угонщика задержали.

Ранее в США угонщик-неудачник случайно обнаружил во вскрытой машине килограмм кокаина, испугался и помог задержать наркокурьера.

