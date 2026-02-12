Россиянин отсудил почти 80 тысяч за порезанные ягодицы в «Планете счастья»

Mash: Житель Тверской области отсудил 80 тыс руб. за порезанные ягодицы в ТЦ

Житель Тверской области отсудил почти 80 тысяч рублей за порезанные ягодицы в туалете торгового центра (ТЦ) «Планета счастья». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, 35-летний россиянин проводил время с семьей в ТЦ в Западной Двине. В какой-то момент посетитель пошел справить нужду в уборную. Мужчина сел на унитаз, но тот сломался прямо под ним. Горожанин предположил, что тот был кем-то сломан до этого.

Гость ТЦ получил повреждения правой и левой ягодиц. Ему пришлось взять больничный и наблюдаться у хирурга.

Пострадавший обратился в суд. На процессе владельцы «Планеты счастья» признали, что виноваты в злоключениях жителя Тверской области. Они согласились выплатить ему деньги в качестве моральной компенсации и за расходы на лечение.

