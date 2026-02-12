Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:47, 12 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин подменил сейф и оставил пожилого друга без миллионов

Краснодарец отключил камеры в доме своего знакомого и подменил сейф с ₽25 млн
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Freedom Studio / Shutterstock / Fotodom

Житель Краснодара похитил сейф с 25 миллионами рублей у своего пожилого знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом главке МВД России.

По данным ведомства, 61-летний мужчина дружил с пенсионером и помогал ему ухаживать за домом. В какой-то момент он узнал, что у хозяина в гараже хранится сейф, и придумал хитрый план. Злоумышленник изучил расположение камер видеонаблюдения и приобрел такой же сейф, а когда его знакомый отлучился — отключил камеры и подменил сейф. В сейфе оказалось больше 25 миллионов рублей рублями и долларами.

При обыске в доме похитителя нашли пистолет Макарова, короткоствольный пистолет, больше 120 патронов. Теперь ему грозит до десяти лет колонии.

Ранее школьница отдала мошенникам более двух миллионов рублей из родительского сейфа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия объявила в международный розыск звезду из «9 роты»

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    В МЧС подтвердили атаку беспилотников в арктическом регионе России

    Решетников нашел объяснение всплеску инфляции

    В МИД России объяснили слова Макрона о звонке Путину

    Поддержка движения «Артподготовка» стоила россиянину свободы

    Назван ответственный за многомиллионный ущерб Туапсе и инфраструктуре в Черном море

    В России призвали не запрещать аренду ипотечных квартир

    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» объявили в международный розыск за терроризм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok