Россиянин получил 11 лет колонии из-за 30 тысяч рублей

Суд приговорил к 11 годам Голубова за поджог оборудования на ж/д под Ростовом

Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Ростовской области Николая Голубова за совершение теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые три года из назначенного срока осужденный проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Суд установил, что 11 мая 2024 года Голубов вступил в переписку с неустановленным гражданином, который предложил ему за денежное вознаграждение совершить поджог объектов железнодорожной инфраструктуры на территории Ростовской области. После этого россиянин получил координаты релейных шкафов, которые надо уничтожить и деньги на покупку горючей смеси.

Ночью 17 мая того же года Голубов прибыл на железную дорогу, монтировкой отжал дверцы релейных шкафов, залил их зажигательной смесью и поджег. Процесс горения он снял на видео и скрылся с места преступления. Мужчине поступила цифровая валюта, которую он конвертировал в 34 983 рубля.

Ранее сообщалось, что в Татарстане троим подросткам предъявили обвинение в теракте. Они за аналогичную сумму подожгли железнодорожное оборудование.