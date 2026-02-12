Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:46, 12 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин получил 11 лет колонии из-за 30 тысяч рублей

Суд приговорил к 11 годам Голубова за поджог оборудования на ж/д под Ростовом
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Ростовской области Николая Голубова за совершение теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые три года из назначенного срока осужденный проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Суд установил, что 11 мая 2024 года Голубов вступил в переписку с неустановленным гражданином, который предложил ему за денежное вознаграждение совершить поджог объектов железнодорожной инфраструктуры на территории Ростовской области. После этого россиянин получил координаты релейных шкафов, которые надо уничтожить и деньги на покупку горючей смеси.

Ночью 17 мая того же года Голубов прибыл на железную дорогу, монтировкой отжал дверцы релейных шкафов, залил их зажигательной смесью и поджег. Процесс горения он снял на видео и скрылся с места преступления. Мужчине поступила цифровая валюта, которую он конвертировал в 34 983 рубля.

Ранее сообщалось, что в Татарстане троим подросткам предъявили обвинение в теракте. Они за аналогичную сумму подожгли железнодорожное оборудование.

