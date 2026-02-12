Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

18:13, 12 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин расправился и надругался над знакомой перед праздником

В Петербурге осудят мужчину за убийство и надругательство над женщиной
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге осудят мужчину за расправу и надругательство над женщиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он обвиняется по статьям 105 («Убийство») и 132 («Иные действия сексуального характера с применением насилия») УК РФ.

По данным следствия, в период с 8 по 9 мая 2025 года 62-летний мужчина находился в квартире на проспекте Народного Ополчения со своей знакомой. В ходе возникшего конфликта он нанес ей множественные удары по голове и телу и совершил с ней насильственные действия. Травмы, полученные пострадавшей, оказались несовместимы с жизнью.

Следователи провели необходимые следственные действия, в том числе допросили более 50 свидетелей и сделали свыше 20 судебных экспертиз, которые полностью доказывают его вину в преступлении.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин надругался над двумя малолетними девочками.

