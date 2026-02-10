Россиянин надругался на двумя малолетними девочками

В Петропавловске-Камчатском мужчину осудили за надругательство над девочками

В Петропавловске-Камчатском мужчину осудили за надругательство над девочками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Камчатскому краю.

Он признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Как установил суд, 40-летний мужчина в сентябре 2013 года, находясь в одной комнате с 10-летней девочкой, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Также в период с октября по ноябрь 2024 года совершил насильственные действия в отношении девочки 2020 года рождения.

Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить пострадавшим по 300 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

