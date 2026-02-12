Россиянка описала итальянские семьи словами «до 30 лет живут с родителями»

Российская тревел-блогерша, живущая в Италии, описала местные семьи словами «до 30 лет живут с родителями». Своим наблюдением она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

По словам автора материала, итальянцы поддерживают крепкие родственные связи. При этом родители балуют детей, не давая им заниматься никакими делами по дому. «Сестра мужа, которой 27 лет, живет с ними до сих пор, но даже не знает, как работает сушилка для вещей или стиральная машинка», — отметила россиянка.

Путешественница добавила, что матери ведут себя как «центр семьи». Итальянцы не скрывают семейный матриархат и даже гордятся им: главой выступает женщина и никто не оспаривает ее решения. «В их семье они как настоящая команда, мать вернулась с гимнастики — ее муж готовит у плиты. Моют посуду по очереди, или по принципу "кто больше устал". Все без обсуждений», — рассказала подписчикам блогерша.

Однако в то же время матери-итальянки очень контролирующие и властные женщины, которые всегда дают советы. «Здесь другая культура, отношения с родителями более тесные, встречи более частые, и в случае чего итальянские родители готовы сорваться на помощь в любую минуту. Наверное, тут есть и плюсы, и минусы», — пришла к выводу гражданка России.

