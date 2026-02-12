Россиянка случайно запустила кота стираться

Shot: Жительница Москвы случайно запустила кота в стиральной машине

Жительница Москвы не заметила кота внутри стиральной машинки и запустила ее вместе со своим пушистым. Как пишет Telegram-канал Shot, несчастное животное пришлось вызволять спасателям.

Инцидент произошел в квартире на улице Гиляровского, женщина не заметила питомца, который залез в барабан и запустила машинку, а после услышала кошачьи крики.

Женщина сразу же остановила стиральную машинку, но пушистого достать не получилось, так как устройство уже набрало воду и заблокировало дверцу.

Хозяйка кота сразу же начала обзванивать спасательные службы и вызвала специалистов Спасрезерва, чтобы помочь замурованному коту, у которого мало воздуха.

Ранее в Петербурге спасатели помогали застрявшему в дымоходе коту выбраться из западни. Он провел в дымоходе камина почти 17 дней.