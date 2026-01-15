Реклама

23:47, 15 января 2026

В Петербурге кот застрял в дымоходе и встретил там Новый год

В Санкт-Петербурге кот просидел почти 17 дней в дымоходе и был спасен
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Anton Kavashkin / Russian Look / Global Look Press

В Северной столице России завершилась спасательная операция по вызволению из смертельной ловушки рыжего кота, который почти 17 дней провел в дымоходе камина. Об этом сообщает служба спасения животных Санкт-Петербурга и области «Кошкиспас» в своем Telegram-канале.

Усатого пытались достать больше двух недель. Он пробрался в дымоход камина в историческом доме на улице Чайковского. «Встречайте героя дня», — написали волонтеры в посте, успокоив пользователей, опасавшихся за состояние кота.

Все случилось примерно 29 декабря 2025 года, когда четвероногое принесли на передержку. В какой-то момент кот решил укрыться в дымоходе. В первый раз спасатели прибыли на адрес 3 января.

Ранее сообщалось, что доброволец спас застрявшего на столбе кота в Воронежской области.

