19:13, 12 февраля 2026Ценности

Российский миллиардер высказался о романе бывшей жены с молодым манекенщиком

Миллиардер Лебедев не знал о романе экс-жены Перминовой с молодым манекенщиком
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Александр Лебедев и Елена Перминова

Александр Лебедев и Елена Перминова. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Российский миллиардер Александр Лебедев высказался о разводе с моделью Еленой Перминовой. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале «Вы держитесь».

66-летний бизнесмен заявил, что у них нет проблем в отношениях с бывшей женой. «По-моему, у нас обоих все нормально. Мы любим своих детей, и все у нас отлично. Каждый строит по-своему свою личную жизнь. Дети наши — все в порядке, мы их обожаем. Они говорят, что даже стало лучше: папа стал больше внимания уделять», — отметил он.

Предприниматель прокомментировал и новый роман экс-супруги с молодым манекенщиком Тарасом Романовым. По словам Лебедева, он ничего не знает об отношениях 39-летней Перминовой и 29-летнего Романова, поскольку не следит за соцсетями.
«Я про это ничего не знаю. И не интересуюсь вообще. Всяческого успеха желаю всем» — заявил гость шоу и намекнул о своих новых отношениях, не раскрывая личность избранницы.

О разводе Лебедева и Перминовой стало известно в 2024 году. Расставшись с бизнесменом, Перминова вместе с детьми переехала в новый дом.

