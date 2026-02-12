Российский миллиардер высказался о романе бывшей жены с молодым манекенщиком

Миллиардер Лебедев не знал о романе экс-жены Перминовой с молодым манекенщиком

Российский миллиардер Александр Лебедев высказался о разводе с моделью Еленой Перминовой. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале «Вы держитесь».

66-летний бизнесмен заявил, что у них нет проблем в отношениях с бывшей женой. «По-моему, у нас обоих все нормально. Мы любим своих детей, и все у нас отлично. Каждый строит по-своему свою личную жизнь. Дети наши — все в порядке, мы их обожаем. Они говорят, что даже стало лучше: папа стал больше внимания уделять», — отметил он.

Предприниматель прокомментировал и новый роман экс-супруги с молодым манекенщиком Тарасом Романовым. По словам Лебедева, он ничего не знает об отношениях 39-летней Перминовой и 29-летнего Романова, поскольку не следит за соцсетями.

«Я про это ничего не знаю. И не интересуюсь вообще. Всяческого успеха желаю всем» — заявил гость шоу и намекнул о своих новых отношениях, не раскрывая личность избранницы.

О разводе Лебедева и Перминовой стало известно в 2024 году. Расставшись с бизнесменом, Перминова вместе с детьми переехала в новый дом.