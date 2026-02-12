Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
11:14, 12 февраля 2026Россия

Российской школьнице сломали нос в «Бургер Кинге»

Уборщица сломала нос 15-летней школьнице в «Бургер Кинге» в Каменске-Уральском
Майя Назарова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Уборщица сломала нос 15-летней школьнице в ресторане быстрого питания «Бургер Кинг» в Каменске-Уральском Свердловской области. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По данным издания, старшеклассница вместе с подругами сидели за столиком и ждали заказанную еду. У всех посетительниц при себе были чек.

Уборщица решила, что подростки просто так занимают места, и стала выгонять их. Школьница утверждает, что сотрудница подсела к ним и начала оскорблять. Несовершеннолетняя не стерпела и ответила женщине, что она «сама такая». Затем подросток получила кулаком по лицу. После уборщица скрылась в служебном помещении ресторана.

Мать пострадавшей приехала в кафе и вызвала полицию. В больнице у школьницы диагностировали перелом носа.

Ранее сообщалось, что в Тыве школьницы толпой избили сверстницу из-за места за столом в кафе. По факту случившегося была организована проверка.

