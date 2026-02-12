Рютте: США являются самой большой и сильной страной мира

США являются «самой большой и сильной» страной во всем мире. С таким утверждением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, его слова приводит ТАСС.

«США — самая большая и сильная страна в мире (...). Им нужно брать на себя ответственность за весь мир», — ответил генсек НАТО на вопрос журналистов о том, почему шеф Пентагона Пит Хегсет не присутствовал на встрече министров обороны военного блока.

24 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности Вашингтона в российских запасах редкоземельных металлов. Он подчеркнул, что Россия является самой большой по площади страной в мире.

