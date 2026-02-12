Школьного учителя заметили голым на улице

В Великобритании школьного учителя заметили на улице без одежды и арестовали

В Великобритании бывший заведующий кафедрой математики академии Хеттон попал под суд за эксгибиционизм. Об этом пишет Daily Mail.

Школьного учителя Эндрю Пикока заметили голым на улице в ноябре 2023 года. По словам очевидцев, он гулял без одежды возле реки, а затем сел в машину, покатался на ней некоторое время и уехал. Свидетели произошедшего сообщили о нем в полицию.

Пикока арестовали. В полиции мужчина утверждал, что является натуристом и в обнаженном виде на улице провел меньше минуты. Он отрицал, что хотел кого-то потревожить и искал сексуального удовлетворения. Тем не менее одна из женщин, которая увидела учителя голым, заявила, что он вызвал у нее страх.

Директор школы, в которой работал Пикок, отметил, что до этого инцидента не знал об этом увлечении сотрудника. Учитель не сообщил руководству о своем аресте, поскольку думал, что его любовь к оголению в общественных местах не влияет на репутацию академии.

Директор отметил, что Пикок был неплохим преподавателем. Судьба мужчины еще решается. Разрешат ли ему продолжить преподавательскую деятельность, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в штате Кентукки, США, учительница позвонила школьнику голой из душа и попала под суд. По словам мальчика, женщина планировала заняться с ним сексом.

