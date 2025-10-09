Из жизни
04:01, 9 октября 2025Из жизни

Учительница позвонила школьнику голой из душа и попала под суд

В США учительница показала школьнику грудь в видеозвонке и попала под суд
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

В штате Кентукки, США, учительница по имени Кристал Симс попала под суд за план заняться сексом с несовершеннолетним. Об этом сообщает WBKO.

Согласно протоколу об аресте, 30-летняя женщина познакомилась с будущей жертвой, когда замещала другого преподавателя. После урока, как рассказал школьник, несколько мальчиков из класса попытались добавить ее контакт в мессенджере Snapchat. Симс одобрила только один из этих запросов.

22 августа учительница и школьник стали говорить о будущей встрече, во время которой планировали заняться сексом. По словам мальчика, сначала они общались, не используя камеры, однако затем женщина позвонила ему с видео. В этот момент Симс, находившаяся в душе, и показала школьнику голую грудь.

Симс призналась полицейским, что общалась с мальчиком, но согласилась с ним встретиться только для того, чтобы он извинился перед ней за непристойное поведение в классе. Она отрицает его показания о видеозвонке. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в США учительницу из штата Иллинойс, которая несколько раз занялась сексом с 11-летним школьником, приговорили к 10 годам тюрьмы. Она пыталась утверждать, что подросток сам домогался ее.

