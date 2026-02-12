Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
15:46, 12 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме дали совет призвавшему усыплять бездомных собак депутату

Депутат Бурматов посоветовал призвавшему усыплять собак коллеге строить приюты
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Курганскому депутату, призывающему усыплять бездомных собак, не стоит утруждать себя письмами в Москву, а лучше просто начать действовать в рамках полномочий, которые сегодня дает федеральное законодательство регионам, заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее депутат Курганской областной Думы Алексей Кубасов призвал усыплять бездомных собак. По его словам, бездействие в этом вопросе и непринятие мер может привести к смерти детей. Депутат предложил направить соответствующее обращение в Госдуму.

На федеральном уровне сейчас не осталось никаких полномочий, связанных с обращением с безнадзорными животными, все они находятся в руках этого депутата и его коллег, отметил Бурматов. «Учитывая, что вместо того, чтобы эти полномочия реализовывать, он пишет в Госдуму, я понимаю, что смысл его действий — это просто куда-то что-то написать», — высказался парламентарий.

Политик напомнил, что в 2022-2023 годах регионам было передано полтора десятка полномочий в данной сфере, в том числе связанных с умерщвлением животных, которые страдают от неизлечимых болезней или травм, несовместимых с жизнью. Также это и строительство приютов, помещение в эти приюты, содержание собак, обращение с потенциально агрессивными особями, уточнил Бурматов.

Насколько мне известно, из этих полутора десятков возможных полномочий в Курганской области не реализовано практически ничего, поэтому пространство для фантазии депутата абсолютно ничем не ограничено, и можно не стесняться и начать внедрять те практики, которые во многих регионах зарекомендовали себя как успешные, где животные защищены от жестокого обращения, а люди — от нападений

Владимир Бурматовдепутат Госдумы

В частности, можно штрафовать тех, кто выбрасывает животных на улицу, запрещать самовыгул, проводить льготную стерилизацию, строить приюты, при чем без привлечения бюджетных средств, а на основании практик государственного и частного партнерства, реализовывать программу по пристройству животных, которая очень эффективно реализуется в других регионах, перечислил депутат. Ничего из этого в Курганской области не делается, обратил внимание он.

«В общем, есть где развернуться региональному депутату, поэтому он может сэкономить время и не писать письма в Москву, а заняться просто исполнением своих полномочий. Я уверен, его избиратели это оценят на следующих выборах», — заключил парламентарий.

Ранее Бурматов сказал, что в России ежегодно бездомными становятся около 100 тысяч питомцев.

