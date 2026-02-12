Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
11:23, 12 февраля 2026Россия

Российский депутат призвал усыплять бездомных собак

Депутат Курганской областной Думы Кубасов: бездомных собак нужно усыплять
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Депутат Курганской областной Думы Алексей Кубасов призвал усыплять бездомных собак. Об этом сообщает Ura.ru.

По его словам, бездействие в этом вопросе и непринятие соответствующих мер может привести к смерти детей. В этой связи Кубасов призвал коллег-парламентариев определиться, что — жизнь человека или животного — для них важнее.

Депутат предложил направить соответствующее обращение в Госдуму. Незадолго до этого была обнародована статистика, свидетельствующая о росте числа безнадзорных животных.

Ранее ряд российских регионов принял законы, позволяющие усыплять бродячих животных. Одним из них стал Забайкальский край. Соответствующая правовая норма начала действовать на территории региона 1 октября 2025 года.

