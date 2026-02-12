Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:13, 12 февраля 2026Силовые структуры

Сообщник устроившего стрельбу в российском техникуме сделал заявление

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Официальный канал СК России в Max / ТАСС

Сообщник устроившего стрельбу в индустриальном техникуме в Анапе сделал заявление. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

На допросе он признал свою вину в подстрекательстве к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что фигурант — одногруппник устроившего стрельбу юноши. Его задержали по подозрению в подстрекательстве.

По версии следствия, в ноябре 2025 года студент поделился со сверстником своими планами напасть на учебное заведение. Одногруппник стал провоцировать его на это. В результате попавший под его влияние молодой человек 11 февраля похитил у деда охотничье ружье и ворвался с ним в Анапский индустриальный техникум.

