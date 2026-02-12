Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

10:04, 12 февраля 2026Из жизни

Стал известен повседневный рацион короля Карла III

Daily Mail: Британский король Карл III любит вареные яйца и грибы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jane Barlow / Pool / Reuters

Бывшие дворецкий и шеф-повар британского короля Карла III рассказали, чем обычно питается монарх. Их слова передает Daily Mail.

По словам дворецкого Гранта Харролда, Карл III любит завтраки. Он начинает день со свежего хлеба, мюсли, овощей и чая. В повседневный рацион короля входит Eggs Argenteuil — классическое французское блюдо из яиц со спаржей и сливочным соусом. Известно, что ему нравятся яйца, которые варят четыре минуты.

Обед монарх обычно пропускает, перекусывая авокадо. На ужин Карл III предпочитает блюда с грибами. По словам его бывшего шеф-повара Даррена МакГрейди, он любит ризотто с отбивными из ягненка. Еще одно любимое блюдо 77-летнего короля — пирог с мясом фазана.

Карл III старается питаться разнообразно, при этом избегает морепродуктов — боится отравиться. Из алкогольных напитков король предпочитает вино.

Ранее сообщалось, что королю Великобритании Карлу III из-за рака пришлось сесть на диету. Ради здоровья монарх ограничил употребление красного мяса.

