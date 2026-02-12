Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
03:16, 12 февраля 2026Мир

Стрельбу в канадской школе устроил трансгендер

Стрельбу в канадской школе устроил психически больной трансгендер
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

Стрельбу в канадской школе, в результате которой погибли девять человек и еще 27 получили ранения, устроил 18-летний психически больной трансгендер (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Джесси Стрэнг. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на заместителя командующего полиции Британской Колумбии Дуэйна Макдональда.

«У нас есть история выездов полиции по адресу проживания семьи. Часть этих вызовов была связана с проблемами психического здоровья», — сказал он. Офицер не смог определиться с полом убийцы, сначала назвав его «девушкой», а затем уточнив, что Джесси является «биологическим мужчиной».

По словам Макдональда, Стрэнг перестал посещать школу четыре года назад, а перед нападением он застрелил свою мать и брата. После нападения на школу стрелок покончил с собой.

Ранее вооруженный студент устроил стрельбу в холле техникума Анапы. Мотивом преступления стал диплом, который ему отказались выдать. Он учился на автомеханика.

