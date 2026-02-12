Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:02, 12 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно о наступлении ВС России под Славянском

ВС России наступают широким фронтом на славянском направлении в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются в Донецкой народной республике (ДНР) на славянском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Уточняется, что российские войска наступают широким фронтом. Главной целью является контроль над господствующими высотами, что позволит продвинуться непосредственно к Славянску.

«Российские штурмовики ведут бои в районе Никифоровки и Бондарного», — подтвердил собеседник канала.

Ранее стало известно, что российские войска в результате успешных боевых действий начали обходить с флангов Константиновку в ДНР. Сообщалось, что под контролем армии РФ уже находятся юго-восточные окраины города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали арктический регион России. Тяжелые дроны пролетели почти две тысячи километров. Откуда они летели?

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Бывшая советская страна запретит ввоз старых автомобилей

    В МИД России ответили на вопрос о переговорах по Украине в США

    Возможность справиться с непогодой нашли в цифровизации логистики

    Экс-генсек НАТО оценил идею разрыва отношений Европы и США

    Россиянин дважды за ночь совершил одно и то же преступление и попался

    Массовые блокировки Apple россиян объяснили

    В Петербурге пропали двое детей матери-сектантки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok