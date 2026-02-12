Стало известно о наступлении ВС России под Славянском

ВС России наступают широким фронтом на славянском направлении в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются в Донецкой народной республике (ДНР) на славянском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Уточняется, что российские войска наступают широким фронтом. Главной целью является контроль над господствующими высотами, что позволит продвинуться непосредственно к Славянску.

«Российские штурмовики ведут бои в районе Никифоровки и Бондарного», — подтвердил собеседник канала.

Ранее стало известно, что российские войска в результате успешных боевых действий начали обходить с флангов Константиновку в ДНР. Сообщалось, что под контролем армии РФ уже находятся юго-восточные окраины города.

