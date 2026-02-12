Стало известно о новом решении Зеленского по гарантиям безопасности

Зеленский поручил разработать проекты договоров о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать проекты договоров о гарантиях безопасности для страны. Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) введено в действие его указом, сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: Министерству иностранных дел Украины совместно с Министерством обороны Украины в установленном порядке безотлагательно подготовить и подать президенту Украины проекты международных договоров о гарантиях безопасности для Украины», — сказано в документе.

Отмечается, что решение СНБО датируется 30 января 2026 года.

23 января Зеленский утверждал, что договор о гарантиях безопасности для Украины готов к подписанию. «Я жду от [президента США Дональда] Трампа даты и места», — сказал украинский лидер.