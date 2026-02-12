Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

16:44, 12 февраля 2026Силовые структуры

Стало известно о задержании бывшего руководителя департамента Минпромторга России

Задержан экс-глава департамента Минпромторга РФ Кабаков
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Правоохранительные органы задержали бывшего руководителя департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Бориса Кабакова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В ведомстве содействуют следственным органам. Подробности задержания и фабула дела не раскрываются.

Кабаков работал в Минпромторге с 2010 года, через три года его назначили заместителем главы департамента судостроительной промышленности и морской техники. С 2017 по 2024 год он был руководителем этого подразделения.

Ранее сообщалось, что Октябрьский суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу о хищении субсидий Минпромторга в размере 100 миллионов рублей, выделенных ОАО «Авангард». Бывший председатель правления компании Владимир Мельников и директор АО «НИТИ "Авангард"» Александр Казак признаны виновными в мошенничестве. Они получили 3,5 и 2 года лишения свободы соответственно. Оба осужденных вину не признали.

