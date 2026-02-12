Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:01, 12 февраля 2026Силовые структуры

Суд решил судьбу готовившего теракт в школе российского шестиклассника

В Сочи готовившего теракт в школе шестиклассника отправили в специальный центр
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Сочи Лазаревский районный суд решил судьбу готовившего теракт в школе шестиклассника. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мальчик думал, что, совершив теракт, он решит свои проблемы с одноклассниками и не знал, что за то, что он собирается сделать, предусматривается уголовная ответственность. Решением суда 13-летний фигурант помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на срок до 30 суток.

По данным следствия, примерно с января 2026 года подросток начал готовить теракт на территории школы, в которой учился. Весь процесс он обсуждал со своими единомышленниками в группе в одном из мессенджеров, где они публиковали видео с подобными преступлениями и давали советы друг другу.

11 февраля в Анапе студент напал на индустриальный техникум и устроил стрельбу из-за того, что ему не отдали диплом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинского скелетониста сняли с Олимпиады из-за скандального шлема. Зеленский возмущен

    В России наметилась крупная проблема

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    Катя Лель высказалась о статусе заслуженной артистки

    Стало известно о проблемах в новом жилье Долиной

    В Подмосковье под тяжестью снега обрушилась крыша дома

    Женщина провела месяц в лагере для похудения и описала его фразой «психологическая битва»

    ЦБ дал совет попавшим в долговую яму россиянам

    В сети восхитились внешностью 65-летнего Сергея Пенкина на новых фото

    В Fesco отреагировали на задержание бывших топ-менеджеров компании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok