Суд решил судьбу готовившего теракт в школе российского шестиклассника

В Сочи готовившего теракт в школе шестиклассника отправили в специальный центр

В Сочи Лазаревский районный суд решил судьбу готовившего теракт в школе шестиклассника. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мальчик думал, что, совершив теракт, он решит свои проблемы с одноклассниками и не знал, что за то, что он собирается сделать, предусматривается уголовная ответственность. Решением суда 13-летний фигурант помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на срок до 30 суток.

По данным следствия, примерно с января 2026 года подросток начал готовить теракт на территории школы, в которой учился. Весь процесс он обсуждал со своими единомышленниками в группе в одном из мессенджеров, где они публиковали видео с подобными преступлениями и давали советы друг другу.

