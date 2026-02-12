Сына режиссера «Моей прекрасной няни» объявили в международный розыск за терроризм

Оказавшийся лидером РДК сын режиссера «Моей прекрасной няни» объявлен в розыск

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении Василия Кирющенко — сына режиссера популярного российского сериала «Моя прекрасная няня» и украинского «Слуга народа». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе СКР.

По данным следствия, Кирющенко являлся одним из лидеров боевого подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) — Русский добровольческий корпус (РДК признан в России террористической организацией и запрещен). Он объявлен в международный розыск. В ведомстве отметили, что боевики РДК причастны к преступлениям против мирных граждан и российских военнослужащих.

В частности, Кирющенко занимался разработкой плана вторжения боевиков РДК в Брянскую область в 2023 году. В ходе атаки ряд мирных жителей получили ранения, были повреждены гражданские объекты.

1 августа 2025 года в Москве по решению суда Кирющенко был заочно арестован.