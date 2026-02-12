Таиланд вновь задумал сократить срок безвизового режима для россиян

Таиланд задумал сократить срок безвизового режима для россиян до 30 дней

Власти Таиланда вновь задумали сократить срок безвизового режима для граждан 93 стран, в том числе России. Об этом сообщает Bangkok Post.

Уточняется, что срок пребывания в курортной стране будет сокращен с 60 до 30 дней. Соответствующее решение было принято на основе данных исследования Министерства туризма и спорта Таиланда. Такие меры помогут пресечь использование лазеек в системе для незаконной деятельности на территории государства, отметили в ведомстве.

«Изменения не повлияют на туризм, поскольку иностранцы в среднем остаются в Таиланде не более 21 дня. Если они захотят остаться дольше, то смогут просто подать заявку и продлить пребывание», — рассказала секретарь министерства Наттрия Тавеевонг.

Прежде Таиланд уже неоднократно планировал сократить срок безвизового режима, однако каждый раз пересматривал решение.