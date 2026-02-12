Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

11:59, 12 февраля 2026Путешествия

Таиланд вновь задумал сократить срок безвизового режима для россиян

Таиланд задумал сократить срок безвизового режима для россиян до 30 дней
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Napat Wesshasartar / Reuters

Власти Таиланда вновь задумали сократить срок безвизового режима для граждан 93 стран, в том числе России. Об этом сообщает Bangkok Post.

Уточняется, что срок пребывания в курортной стране будет сокращен с 60 до 30 дней. Соответствующее решение было принято на основе данных исследования Министерства туризма и спорта Таиланда. Такие меры помогут пресечь использование лазеек в системе для незаконной деятельности на территории государства, отметили в ведомстве.

«Изменения не повлияют на туризм, поскольку иностранцы в среднем остаются в Таиланде не более 21 дня. Если они захотят остаться дольше, то смогут просто подать заявку и продлить пребывание», — рассказала секретарь министерства Наттрия Тавеевонг.

Прежде Таиланд уже неоднократно планировал сократить срок безвизового режима, однако каждый раз пересматривал решение.

