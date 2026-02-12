Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:16, 12 февраля 2026Силовые структуры

Тайно поставивший на кон деньги возлюбленной россиянин выиграл уголовное дело

В Сочи задержан мужчина, тайно проигравший 200 тыс. руб. своей девушки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Сочи задержан 30-летний житель Саратова, который тайно от своей возлюбленной проиграл на ставках ее деньги. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, фигурант давно увлекается азартными играми. Ранее он проиграл крупную сумму и решил отыграться. Он дождался, когда его девушка уйдет на работу, забрал принадлежащие ей 200 тысяч рублей и сделал на них ставку. В итоге все деньги проиграл. После этого он собрал свои вещи и переехал в хостел, где и был задержан правоохранителями.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержан 33-летний рабочий-игроман, тайно похитивший из дома 46-летнего работодателя три миллиона рублей, которые он проиграл на ставках.

