16:20, 12 февраля 2026Ценности

Туфли-«перчатки» назвали трендом весны

Vogue назвал туфли-«перчатки» из эластичной кожи трендом весны 2026 года
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Melodie Jeng / Getty Images

Редакторы журнала Vogue назвали необычный модный тренд на весну 2026 года. Материал появился на сайте издания.

Речь идет о туфлях-«перчатках» — обуви из мягкой и эластичной кожи, которая облегает ногу. Подобные изделия включили в свои коллекции известные бренды. Так, Toteme продемонстрировал вариант на низком каблуке, Courreges — фасон с высоким миндалевидным вырезом, а MM6 представил балетки с квадратным носом.

В то же время данные предметы гардероба предлагают к покупке марки Alaïa, & Other Stories, Mango и H&M.

Ранее в феврале российский стилист Александр Рогов назвал самую модную верхнюю одежду на весну.

