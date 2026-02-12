Украина два года «кормила» Европу сальмонеллой

Shot: В супермаркеты Европы 2 года поставляют украинское мясо с сальмонеллой

Украина на протяжении двух лет поставляет мясо с сальмонеллой в супермаркеты европейских стран. Такие данные приводит Telegram-канал Shot.

Чешская сельскохозяйственная и пищевая инспекция квалифицировала курятину, поставляемую с Украины, как небезопасный продукт, и внесла ее в соответствующий реестр. Вывод был сделан на основе многолетнего сбора проб в точках сети магазинов Tesco, которые каждый раз показывали провальные результаты, а именно наличие опасных бактерий, которые вызывают сальмонеллез.

Отмечается, что украинский производитель мяса уже получал штрафы от инспекции, но все равно продолжил поставлять в Европу некачественную продукцию. У последней партии истекает срок годности только в мае 2026 года, значит, зараженная курятина может до сих пор храниться в морозилках у украинских и европейских потребителей.

Ранее стало известно, что голосование в Верховной Раде было сорвано из-за массового отравления украинских парламентариев. По предварительным данным, источником проблемы могла стать еда в столовой.