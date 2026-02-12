Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:54, 12 февраля 2026Мир

Украина два года «кормила» Европу сальмонеллой

Shot: В супермаркеты Европы 2 года поставляют украинское мясо с сальмонеллой
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ekaterina Sychkova / Global Look Press

Украина на протяжении двух лет поставляет мясо с сальмонеллой в супермаркеты европейских стран. Такие данные приводит Telegram-канал Shot.

Чешская сельскохозяйственная и пищевая инспекция квалифицировала курятину, поставляемую с Украины, как небезопасный продукт, и внесла ее в соответствующий реестр. Вывод был сделан на основе многолетнего сбора проб в точках сети магазинов Tesco, которые каждый раз показывали провальные результаты, а именно наличие опасных бактерий, которые вызывают сальмонеллез.

Отмечается, что украинский производитель мяса уже получал штрафы от инспекции, но все равно продолжил поставлять в Европу некачественную продукцию. У последней партии истекает срок годности только в мае 2026 года, значит, зараженная курятина может до сих пор храниться в морозилках у украинских и европейских потребителей.

Ранее стало известно, что голосование в Верховной Раде было сорвано из-за массового отравления украинских парламентариев. По предварительным данным, источником проблемы могла стать еда в столовой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Девочка покажет зубки». Ким Чен Ын выбрал себе преемницу. Что о ней известно и какие проблемы ее ждут?

    В России наметилась крупная проблема

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    Россиянам назвали цены на восстановление ключа от машины западных брендов

    Зеленский высказался об увольнении Ермака

    Зеленский заявил о связи россиян с выборами на Украине

    Спрогнозированы значительные потери ВСУ в ближайшее время

    Навка раскрыла отношение к выступающим на Олимпиаде-2026 россиянам

    Пленный ВСУ раскрыл стоимость побега с поля боя

    Украина два года «кормила» Европу сальмонеллой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok