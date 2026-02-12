Железняк: В Раде отменили голосования из-за массового отравления депутатов

В Верховной Раде до 24 февраля отменили все голосования из-за нехватки голосов. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, пояснив, что некоторые депутаты не могут явиться на заседания в связи с отравлением.

По предварительным данным, депутаты могли отравиться в столовой. Железняк добавил, что некоторые депутаты в настоящее время находятся в командировках и также не могут принять участие в голосовании за новые законопроекты.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Украина находится на пути к «децивилизации», о чем свидетельствуют растущие проблемы с энергетикой и неспособность покрыть электричеством страну. Он также подчеркнул, что энергетический коллапс делает украинскую экономику нерентабельной.