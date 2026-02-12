Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

03:40, 12 февраля 2026Мир

В Британии раскрыли цель требований Каллас к России

Меркурис: Каллас хочет, чтобы Россия отказалась от диалога с Европой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Требования главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Каи Каллас к России направлены на то, чтобы сорвать любое возможное взаимодействие РФ и Европы. Эту цель раскрыл британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Такие невозможные требования с ее стороны продиктованы тем, что она не хочет видеть никакого диалога между европейцами и русскими. Она думает, что из-за подобных заявлений русские откажутся разговаривать и переговоры не сдвинутся с места», — сказал он.

По его словам, Каллас недовольна тем, что некоторые западные лидеры считают возможным пойти переговоры и заключение мирного соглашения с Россией.

Ранее Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине. Она подчеркнула, что все участники переговорного процесса должны понимать, что для заключения мирного соглашения необходимо согласие европейцев.

