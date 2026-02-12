Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:50, 12 февраля 2026Бывший СССР

В Британии заметили изменение в отношении украинцев к Зеленскому

Telegraph: Популярность Зеленского среди населения снизилась
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Igor Jakubowski / Globallookpress.com

Украинцы стали меньше поддерживать президента страны Владимира Зеленского. Об этом говорится в статье британской газеты Telegraph.

Как отмечает издание, за четыре года вооруженного конфликта, ставшего крупнейшим в Европе со времен Второй мировой войны, популярность украинского лидера среди населения снизилась. В частности, это связано с произошедшими в стране коррупционными скандалами, которые также затронули администрацию Зеленского, пишет Telegraph.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг</i>а), заявил, что Зеленский не сможет переизбраться, так как все украинцы его ненавидят. По его словам, ненависть к президенту испытывают все, включая его коллег по студии «Квартал 95», друзей детства и работников его собственного офиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался об идее объявить выборы президента Украины. Он поставил «очень простое» условие для проведения голосования

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В Британии заметили изменение в отношении украинцев к Зеленскому

    Дмитриев назвал причину популярности имени Мухаммед в ЕС

    Министр финансов США дал обещание по антироссийским санкциям

    Найден скелет великана эпохи викингов с дырой в черепе

    Захарова прокомментировала слова Зеленского о выборах на Украине

    В Госдепе похвастались отказом Индии от российской нефти

    «Это не останется без ответа». НАТО начнет новую военную миссию в Арктике. Чем это грозит России?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok