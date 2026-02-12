Telegraph: Популярность Зеленского среди населения снизилась

Украинцы стали меньше поддерживать президента страны Владимира Зеленского. Об этом говорится в статье британской газеты Telegraph.

Как отмечает издание, за четыре года вооруженного конфликта, ставшего крупнейшим в Европе со времен Второй мировой войны, популярность украинского лидера среди населения снизилась. В частности, это связано с произошедшими в стране коррупционными скандалами, которые также затронули администрацию Зеленского, пишет Telegraph.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг</i>а), заявил, что Зеленский не сможет переизбраться, так как все украинцы его ненавидят. По его словам, ненависть к президенту испытывают все, включая его коллег по студии «Квартал 95», друзей детства и работников его собственного офиса.