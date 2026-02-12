В ЕС отчаялись ждать от Украины уплаты по кредитам

Политик Дюпон-Эньян: Киев никогда не заплатит за кредит ЕС 90 миллиардов евро

Украинская сторона не намерена платить по счетам за предоставленный Европейским союзом (ЕС) кредит на сумму 90 миллиардов евро. С таким завлением на странице в соцсети Х выступил лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

«Этот новый кредит, который Украина никогда не вернет, обременяет французов дополнительным долгом в размере 17 миллиардов евро», — сетует политик.

При этом, признает Дюпон-Эньян, «ЕС предпочитает поддерживать трагическую войну», когда Франция и Европа в целом «разваливаются».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говоря об одобрении Европарламентом нового кредита Киеву, заявила, что безопасность европейских стран зависит от того, насколько сильна Украина.