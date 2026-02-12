Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:47, 12 февраля 2026Мир

В ЕС отчаялись ждать от Украины уплаты по кредитам

Политик Дюпон-Эньян: Киев никогда не заплатит за кредит ЕС 90 миллиардов евро
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Украинская сторона не намерена платить по счетам за предоставленный Европейским союзом (ЕС) кредит на сумму 90 миллиардов евро. С таким завлением на странице в соцсети Х выступил лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

«Этот новый кредит, который Украина никогда не вернет, обременяет французов дополнительным долгом в размере 17 миллиардов евро», — сетует политик.

При этом, признает Дюпон-Эньян, «ЕС предпочитает поддерживать трагическую войну», когда Франция и Европа в целом «разваливаются».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говоря об одобрении Европарламентом нового кредита Киеву, заявила, что безопасность европейских стран зависит от того, насколько сильна Украина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор сообщил об ударе «Кинжалов» по авиазаводу с истребителями F-16 и Mirage

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    В Кремле раскрыли позицию Путина по встрече с Зеленским

    Доходы России от нефтеэкспорта рухнули

    Павла Деревянко ужаснули неплательщики алиментов

    Двое взрослых и двое детей стали жертвами пожара в российском регионе

    Раймонд Паулс пожаловался на самочувствие после инфаркта

    Ввоз машин из Южной Кореи в Россию рухнул

    В аэропорт пришло письмо с темой «священный джихад» и угрозой взрыва при посадке самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok