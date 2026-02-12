Фон дер Ляйен рассказала о выгоде для Европы от «сильной Украины»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что безопасность европейских стран зависит от того, насколько сильная Украина. Об этом она написала в соцсети X.

Фон дер Ляйен отметила, что приветствует решение Европарламента (ЕП) одобрить выделение Киеву кредита на 90 миллиардов долларов. «Сильная Украина делает всю Европу безопаснее», — подчеркнула она.

Накануне глава еврокомиссии сообщила, что ЕП одобрил выделение Украине дополнительного кредита в размере 90 миллиардов евро. По ее словам, эти деньги обеспечат продолжение работы основных государственных служб, а также сохранят обороноспособность страны.